Kanlar içinde kaldı

Kanlar içinde kaldı

Kanlar içinde kaldı 
Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet, Cipe arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı. 
Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. 
Bursa’dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Şerif A. (55) yönetimindeki  16 ABY 813 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan sürücü Hamit M. yönetimindeki 16 BPM 40 plakalı Cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yavuz

Yavuz

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