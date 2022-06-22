Annesinin gözünün önünde kanlar içinde kaldı

Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen olayda bir gurup tarafından, annesinin gözünün önünde darp edilen genç kanlar içinde kaldı.

Olay Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde meydana geldi. Bir genç, henüz kimlikleri belirlenemeyen şahıslar tarafından annesinin önünde darp edildi. Kanlar içinde kalan genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis şüphelileri arıyor.