Kurşunlu Mahallesinde traktörden düşen kadının karnına demir saplandı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kurşunlu mahallesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Şaha D., tarlada in dönerken bir anda dengesini kaybederek traktörden düştü. Bu sırada yerde olan olan demir kadının karnına saplandı. Kanlar içinde kalan kadın özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.