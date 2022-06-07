Kayıp alarmı

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kıranışıklar köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Firdevs Bayram'dan haber alınamıyor.

En son sabah 6.30 saatlerinde görülen şahsın arama çalışmaları AFAD ve Jandarma koordinasyonunda köylüler ile birlikte sabahın erken saatlerinde başladı. İHH Bursa ve İnegöl Arama Kurtarma Ekipleri olarak arama çalışmalarına katılıyoruz. Bursa’ daki Arama Kurtarma Ekipleri ile beraber gecede arama faaliyetleri devam ediyor. Gece termal özellikli dronla yapılan aramalardanda gündüz toprağın çok ısınmasından dolayı sonuç alınamadı.