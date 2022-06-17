KAYMAKAM EREN ARSLAN'DAN SINAV UYARISI!

Kaymakam Eren Arslan, "Hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavına girecek olan çocuklarımızın konsantrasyonunun bozulmaması, stresli ve yorgun bir şekilde sınava girmemesi için vatandaşlarımızın özellikle cuma günü akşamından itibaren gürültü konusunda hassas davranmalarını, sınava girecek öğrencilerin olduğunu unutmadan makul saatlerde ve makul seviyelerde duyarlı bir şekilde davranmalarını bekliyoruz. Bu konuda hem zabıta hem de kolluk güçleri vasıtasıyla gerekli kontroller ve denetimler yapılacak.” dedi.

OKUL BAHÇELERİ BOŞALTILACAK

Arslan ayrıca, “Okul bahçesine araçların park etmesi ve orada velilerin beklemesine müsaade edilmeyecek. Bunun gerekçesi de güvenlik ve gürültü. Orada oluşacak gürültüden çocuklarımızın etkilenmesini istemiyoruz. Gürültü ile ilgili Çevre Kanunu ile belirlenmiş yasal, idari para cezaları var. Bunlar uygulanacak.” şeklinde konuştu.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HAFTA SONU AÇIK

Kaymakam Arslan; Nüfus Müdürlüğünün hafta sonunda da açık olacağını belirterek, “Kimliğini kaybeden veya kimlik kartını o saate kadar alamamış vatandaşlar olursa müdürlüğümüz açık olacak. Geçmiş yıllarda tecrübelerimizle böyle vakalar yaşandı. Heyecan dolayısıyla kimliğini unutan, kaybeden öğrencilerimiz oldu. Yeterli zaman olmadığı için de hemen gelip nüfus müdürlüğünden bu geçici kimlik belgelerini temin edebilirler.” dedi.