Kaza yaptı cezayı yedi

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada Emniyet şeridinde duran hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Mustafa Y. Yönetimindeki 16 KFN 53 plakalı motosiklet, Emniyet şeridinde duran sürücü Emin B. Yönetimindeki 16 PA 144 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosikletin sürücüsüne kask kullanmamaktan 196 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022, 11:20