Kazada ölen Mobilyacı ve eşi toprağa verildi

Bolu ilinde dün geçirdikleri kazada hayatını kaybeden mobilya firması ortaklarından Semih Sert(28) ve eşi Sümeyra Sert(26), memleketleri Bursa’nın İnegöl ilçesinde toprağa verildiler. Semih Sert'in Kaza günü doğum günü olduğu öğrenilirken, kazadan 2 dakika önce ise eşinin sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı görüldü.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Semih Sert(28) idaresindeki 16 F 3901 plakalı otomobil, önünde ilerleyen İbrahim Gümüştekin yönetimindeki 47 ABT 174 tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Semih Sert'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, ağır yaralanan Sümeyra Sert ve Ahsen Sert ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Yaralılardan Sümeyra Sert hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden Semih Sert'in Kaza günü doğum günü olduğu 29 yaşına girdiği öğrenildi.

2 DAKİKA ÖNCE PAYLAŞIM YAPTI

Hayatını kaybeden Sümeyra Sert'in kazadan 2 dakika önce 05.58 de sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaşımı yaptığı görüldü.

CENAZE YARIN ÖĞLEN

Genç çiftin Cenazeleri dün akşam İnegöl ilçesine getirildi. Genç çiftin Cenazeleri, bugün öğle namazına müteakip Hacı Yusuf Şahin Camii'nden alınarak Mahmudiye Mezarlığına defnedildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022, 14:25