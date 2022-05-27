Kediyi severken pencereden düştü 

Mesudiye Mahallesinde meydana olayda kediyi severken camdan düşen çocuk yaralandı.

Olay Mesudiye Mahallesi Gülistan sokakta bulunan 3 katlı binanın da ikinci katında meydana geldi. Oğuz Kağan Ç.(6), pencere çıkan evdeki kedinin peşine düştü. Pencereye çıkan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.