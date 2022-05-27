Mesudiye Mahallesinde meydana olayda kediyi severken camdan düşen çocuk yaralandı.
Olay Mesudiye Mahallesi Gülistan sokakta bulunan 3 katlı binanın da ikinci katında meydana geldi. Oğuz Kağan Ç.(6), pencere çıkan evdeki kedinin peşine düştü. Pencereye çıkan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kediyi severken pencereden düştü
Mesudiye Mahallesinde meydana olayda kediyi severken camdan düşen çocuk yaralandı.
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