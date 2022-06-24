Alanyurt Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde psikolojik sorunları olan Suriyeli genç bıçakla kendini doğradı. Kanlar içinde kalan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde psikolojik sorunları olan Suriye uyruklu Ahmed M. (26) üzerinde bulunan bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Kanlar içinde kalan genci gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kendine zarar veren genci ikna ederken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı genç burada tedavi altına alındı.