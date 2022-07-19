KOMŞU İLÇEDE TIRTIL İSTİLASI!

Marmara bölgesinde görülen ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı (Loxostege sticticalis L.) zararlısının popülâsyonunun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zarar oluşturduğu görüldü. Tedbir alınmadığı takdirde kimsenin ay çekirdeğinden verim alınmasının imkansız olduğu açıklandı.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir ziraat odası Sadi Aktaş, “Bursa ve ilçeleri ile bazı illerde yapılan denetimlerde bazı bölgelerdeki ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı (Loxostege sticticalis L.) zararlısının popülâsyonunun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zarar oluşturduğunun saptandığını belirtildi,” dedi.

Aktaş, "İlçemiz genelinde ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı (Loxostege sticticalis (L.) zararlısının bazı bölgelerde popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zarar oluşturduğu İlçe Müdürlüğümüz teknik ekiplerince yapılan saha kontrollerinde tespit edilmiştir. Bu nedenle 15.07.2022 tarihi itibariyle Çiçeközü,Akbıyık ve Çamönü Mahallelerinde popülasyon yoğunluğu tespit edilen alanlarda zararlı ile kimyasal mücadele başlatılmış olup saha çalışmaları ve bilgilendirmeler devam etmektedir. İlçedeki üretim alanlarının geniş ve dağınık olması nedeni ile üreticilerin kendi ayçiçeği tarlalarında kontrollerini yaparak, zararlı ile karşılaşmaları durumunda vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekiyor” diye konuştu.

Üreticileri uyaran Başkan Aktaş, "Ayrıca zararlının Polifag bir zararlı olması sebebiyle üreticilerimizin ayçiçeği tarlalarına sınır konumlarda bulunan mısır, yonca, şeker pancarı gibi ürünlerini de kontrol etmeleri gerekmektedir. Zararlının 1 gün içerisinde etki gösterdiği alan büyüklüğünün yüksek olması sebebiyle ilaçlamaların ivedi şekilde yapılması önem arz etmektedir. İlaçlı mücadele yapacak üreticilerimizin ayçiçeğinin çiçek döneminde bulunması nedeniyle ilaçlama yapılacak bölgedeki arıcılarımızı bilgilendirmesi ve ilaçlamalarını arıların aktif olmadığı saatlerde yapması ve kullanacakları ilaçların ruhsatlı olması gerekmektedir” dedi.