KÜÇÜKBAŞ ÜRETİCİSİ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Derneğini ziyaret etti.

Üreticilerin sorunlarını dinlemek ve çözüm önerileri üretebilmek adına gerçekleştirilen ziyaret sonrasında açıklama yapan Hasan Eroğlu, yanlış politikaların ülkeyi çıkmaza sürüklediğini belirterek kalkınma ve üretime dönük yatırımlar yapılması gerektiğini vurguladı.

Çiftçilerin maliyet yorgunu olduğunu belirten Eroğlu, “Sütten para kazanamayan üreticiler hayvanlarını kestiriyor. Bu durum önümüzdeki süreçte ülkeye ithal hayvan sokmanın önünü açıyor. Hatasını kabul etmeyen iktidar halen daha günü kurtarma politikalarıyla ülkemizi uçuruma sürüklemeye devam ediyor” dedi.

Eroğlu’nun yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

ÜRETİCİMİZ HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

"İnegöl'de küçükbaş hayvancılık işiyle uğraşan vatandaşların sorunlarını dinlemek ve dertlerine çareler üretebilmek adına Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneğini ziyaret ettik. Öncelikle dernek başkanı İbrahim Kutlu ve yönetici arkadaşlarına misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ziyarette yaptığımız istişareler bize bir kez daha ülkemizin hayvancılıkta gelmiş olduğu olumsuz noktayı gözler önüne serdi. Her alanda olduğu gibi hayvancılık alanında da üreticimiz dertli ve hayatta kalma mücadelesi veriyor."

ÇİFTÇİMİZ MALİYET YORGUNU

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin en önemli gündemi maliyet artışları. Üreticilerimiz, geçen yıl 95 liraya aldıkları yemi, bu yıl 330 liraya, 800 lira olan bir ton samanı ise 2 bin liraya aldıklarını ifade etti. Yine bunun yanında mazot ve ilaca gelen zamlar görünen o ki işin içinden çıkılmaz bir hâl aldırmış. Verilere göre maliyetlerdeki en yüksek artış yüzde 138,11 ile gübrede ve yüzde 121,77 ile de enerjide görülmüş. 20 yıldır izlenen politikalar, hayvancılıkta belli bir çıtanın üzerinde olan ülkeyi, çiftçisi maliyet yorgunu bir ülke haline getirdi. Hatasını kabul etmeyen iktidar halen daha günü kurtarma politikalarıyla ülkemizi uçuruma sürüklemeye devam ediyor."

SÜT ÜRETİMİ DÜŞMÜŞ ET ÜRETİMİ ARTMIŞ!

"Anlatılan tabloda dikkat çeken bir başka acı durum ise süt üretiminin düşüp et üretiminin artması. Yani kâr edemeyen üretici, işin içinden çıkamayınca hayvanını kestiriyor. Durum böyle olunca da zaten büyük darbe almış hayvancılık sektörü bitişe doğru yol alıyor. Yaşanan bu süreç kısa vadede ülkeye ithal hayvan sokmanın önünü açıyor."

ÜLKEYİ YÖNETENLER FİYAT DALGALANMALARINDAN ÜRETİCİYİ SORUMLU TUTUYOR

"Üreticilerimiz, bankalara ve kooperatiflere borçlanmış durumda. Borçlu olan üretici maliyetini kurtaramayınca hayvan kestirmeye devam ediyor. Giderler karşılayamayan çiftçiler, koyunlarını kestirdiklerini bizlere anlattı. Ayrıca fiyatlardaki dalgalanmalardan da yakındı. Bir hafta kilosu 105 liradan kestirdikleri hayvanı bir sonraki hafta 95 liradan kestirdikleri dönemler olmuş. Bunun yanında bir de ülkeyi yönetemeyenler üreticileri suçlayınca durum trajikomik bir hâl almış. Süt fiyatlarının da bu girdi maliyetleriyle zarar ettirdiğini bahseden ve güncel fiyatın 11 TL olduğunu belirten çiftçilerimiz, gün itibariyle 20 liradan aşağı bir fiyatın kurtarmayacağını ifade etti."

BÜYÜKBAŞ SEKTÖRÜ DE AYNI DURUMDA

"Aynı durum büyükbaş hayvan sektöründe de cereyan ediyor. Sizlerle TÜİK'in açıkladığı veriler paylaşmak istiyorum. 2021 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerine göre, büyükbaş hayvan sayısı 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,7 azalarak 18 milyon 36 bine geriledi. Bu dönemde sığır sayısı yüzde 0,6 azalışla 17 milyon 850 bin baş, manda sayısı da yüzde 3,6 azalışla 185 bin 574 baş olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre, 2021 yılında çiğ süt üretimi yüzde 1.3 azalarak 23 milyon 503 bin tondan 23 milyon 200 bin tona düştü. Süt üretimi düşerken, kırmızı et üretimi ise yüzde 9.3 oranında arttı. Buna göre 2020 yılında 1 milyon 785 bin 952 ton olan kırmızı et üretimi, 2021 yılında %9,3 artarak 1 milyon 952 bin 38 ton olarak tahmin edildi. Bu durum düşük süt fiyatından dolayı üreticinin üretimden çekilmesine, dişi hayvan kesiminin artmasına sebep oldu. Dişi hayvan kesiminin artmasıyla birlikte azalan hayvan sayısı, yakında yine ciddi bir hayvan ithalatının başlayacağı şeklinde değerlendiriyor."

KALKINMA VE ÜRETİME DÖNÜK YATIRIMLAR YAPILMALI

“Kıymetli basın mensupları değerli ilçe halkımız. Basın açıklamamızda paylaştığımız veriler ve üreticilerimizin problemlerinden de anlaşılan şu ki çiftçimizin dayanak gücü kalmamıştır. Saadet Partisi olarak her şartta dile getirdiğimiz gibi tarım ve hayvancılık ülkemizin ekonomik bekası ve güvenliği için ana öneme sahiptir. İklimi ve coğrafi konumuyla stratejik öneme sahip ülkemizde uygulanan yanlış politikalar artık çıkmaza girmiştir. Stratejik önem sahip olan tarım ve hayvancılık, en fazla bu iktidar döneminde bakan ve politika değişikliğine uğramıştır. Eskiden tarımda ve hayvancılıkta ihracat yapar iken, şimdi ise başta et ve hayvan ithalatı olmak üzere nerdeyse bütün tarımsal ürünleri ithal eder olduk. Kaynaklarımız, paralarımız yanlış yatırımlara kullanılmamalı. Kalkınma ve üretime dönük yatırımlar yapılmalı. Ülkemizin şartlarına uygun üstün vasıflı kültür ırkı damızlık hayvan yetiştirilmesi teşvik edilmeli ve bu işletmelere teknik, sağlık, pazarlama ve finans destekleri sağlanmalıdır. Bunları yapacak, üreticiyi güldürecek, çiftçiyi sevindirecek anlayış ise Milli Görüş anlayışı ve bu anlayışın tek temsilcisi olan Saadet Partisi'dir. Tüm ilçe halkımıza hayırlı günler dilerim"