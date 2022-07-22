Kurala uyan yok! Kültür parkta araç yoğunluğu

İnegöl Belediyesi Uluslararası Kültür ve sanat festivali kapsamında araç girişine yasaklanan Hikmet Kültür parkındaki araç ve motosiklet yoğunluğu dikkat çekti.

Bir çok sürücü kurallara uyarken, bazılarının kuralları hiçe sayarak park içerisinde seyredip, parklanma yapmaları vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar, "Festivali doya doya yaşarken, sorumsuz olan sürücülerin araçlarıyla seyredip, parklanma yaparak kuralları hiçe saymaları bizleri tehlikeye sokuyor. Yetkililerim acilen önlem almaları gerekiyor. Kuralsa herkes buna uymak zorunda" diyerek tepki gösterdiler.