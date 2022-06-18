KUŞLARI KOVALARKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ

Huzur Mahallesi 12. Sokak üzerinde bulunan evin çatısına konan kuşları kovalayan genç, dengesini kaybederek düştü. Yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Huzur Mahallesi 12. Sokak üzerinde bulunan evin çatısına konan kuşları kovalayan Gökan Y. (13), bir anda dengesini kaybederek çatıdan düştü. Beton zemine düşerek yaralanan gence ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan genç burada tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.