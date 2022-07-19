Lavabo kokusu içen çocuk hastanelik oldu

Yeniceköy mahallesinde meydana gelen olayda lavabo kokusunu içen 2 yaşındaki Beyza, hastanede tedavi altına alındı.

Olay Yeniceköy mahallesinde bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki Beyza Ş., sıvı lavabo kokusunu içti. Fenalaşan çocuk, ailesinin fark etmesiyle özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavinin ardından çocuk, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.