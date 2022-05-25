MECLİSTE ARSA SATIŞI TARTIŞMASI

2022 yılı Mayıs ayı 5.olağan 2. Birleşim toplantısı belediye meclis salonunda gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda 12 arsanın satışı ve belediye sarayı polemiği gündem oldu

2022 yılı Mayıs ayı 5.olağan 2. Birleşim toplantısında 2021 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı AK Parti ve MHP’in evet, İYİ Parti ve CHP’nin red oyları ile kabul edildi.

MİLLETVEKİLİ VE İLÇE BAŞKANINA DA GÖREV DÜŞSÜN

Meclis toplantısında konuşan İYİ Parti Grup sözcüsü İsmail Karaman “Bu ölçekteki birçok belediyeye sahip olmayan bir bütçemiz var. Şehrimizin genel durumuna bakınca yollar kaldırımlar yeşil alanlar hava kalitesi ve sosyal hayatın zenginleştirmesi konusunda böylesine güzel görkemli bütçeye ek olarak her zaman karşımıza çıkan hükümet büyükşehir ilçe belediyesinin aynı fikirde toplanmasındaki konusundaki yansımasını göremiyoruz. Buradan milletvekilimize ve iktidar partisinin ilçe başkanına da bir görev düşsün. “ dedi.

16 GÜNDE NE DEĞİŞTİ

16 gün önce yetki kararında satış yapılmayacağını söylendiğini belirten İsmail Karaman, “16 gün önce yapmış olduğumuz bir toplantımız vardı. Sizlerin oyları ile arsa satışına onay çıktı. Bugün baktığımızda encümen kararı ile karşılaştık. Önümüzdeki günlerde sanırım bir satış olacak. Burada sayın Belediye Başkanımızın bir ifadesi olmuştu, biz bu kararları alıyoruz, elimizde kararlar olsun ama satış yapmayacağız demişti. 16 günlük süreçte ne oldu neler değişti nasıl bu kararı aldığınıza dair bizi bilgilendirirseniz memnun oluruz.”

SATMAYACAĞIMIZI SÖYLEMEDİK

İsmail Karaman’ın söylemlerine cevap veren AK Parti grup sözcüsü ve Başkan Vekili Erdal Akkaya, “Bu satış konusu bir önceki meclis toplantısında karar aldık ama satmayacağımızı söylemedik. Satış yetkisi aldık. Hatta siz bana sormuştunuz, bir önceki satış yetkileriniz varken neden bu kararı aldınız diye. Bende şöyle bir cevap verdim, bu daha önceki yetkiler ve şuandaki yetki aldığımız yerler hakkında uygun gördüğümüz yerleri satacağımızı söyledik. 16 günde bir değişiklik olmadı. Başkan bey burada olsaydı cevap verirdi zaten. Malum biliyorsunuz devam eden projeler var bu projelerin maliyet artışı var. Malum biliyorsunuz bütçemiz belli, ilave kaynak oluşturmamız lazım. Maliyet artışlarının bir şekilde bütçeye eklenmesi lazım. Bu satışlar hizmet için kullanılacaktır.”

TUTANAKLARDA GÖRÜLECEKTİR

Tutanakların incelenmesi durumunda söyleminde haklı olacağını belirten Karaman “Not olarak kayıtlara düşsün diye söylüyorum keşke bizim meclis görüşmelerimiz gelen dosya içinde bize iletilseydi aslında bu işin farklı olduğunu hep beraber görecektik. Bizim oradaki ifademiz sanayi tesisleri satılsın hiç olmazsa üretime dönsün demiştik. Konut alanlarının satılmasına gerek kalmadığını hatta kamulaştırma ile alakalı takasta kullanılsın demiştik. “

CANLI YAYINLANSIN

İçerisinde belediye ekmek fabrikasının da olduğu 12 yerin satış ihalesinin canlı yayılmasını talep eden Karaman “Tabi bir art niyet aramıyoruz ama bu arsalarının satış ihaleleri canlı olarak yayınlansın bütün İnegöl halkı olarak beklentimiz bu şekilde.”

MİLLET BAHÇESİ İÇİN Mİ SATILIYOR

Mehmet Yıldız’ın millet bahçesini yapacağı bunun için açıklama yapıldığını söyleyen Karaman, “Belediye sarayının inşaatı ve planlaması başladığından beri takriben bize 50 milyona biteceği söylenmişti ama şimdi her halde 100 milyonluk bir rakam yetmeyecek. Geçmiş aylarda millet bahçesi Mehmet Yıldız tarafından yapılacağı söylenmişti eğer bu satışlar onun için yapılıyorsa çok vahim bir durum olduğu var.”

SARAY POLEMİĞİ

İsmail Karaman’ın belediye sarayı ifadelerine cevap veren Erdal Akkaya, “Bu satış ile alakalı sizin söylediğiniz noktada biz bu yetkiyi satmak için alıyoruz. Satmayacak yer için niye yetki alalım. Her konuşmanızda ısrarla belediye sarayı diye ısrar ediyorsunuz saray diye bir şey yok memleket cumhuriyet ile yönetiliyor. Saray bizim ülkemiz için geçerli bir ifade değil. Dolayısıyla burası millete hizmet etmek için var. Bugün Alper başkanımız var yarın başka biri olacak. Millete hizmete edecek bir yapı burası saray olarak itham etmezseniz memnun olurum. Bu ifadeyi ben doğru bulmuyorum.”