Metal Sanayide görünmez kaza kamerada; 2 yaralı 

Sinanbey mahallesi Metal Sanayide meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza 28. Metal sokakta meydana geldi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

28. Metal sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Umut A. Yönetimindeki 16 AFH 758 plakalı otomobil, 23. Metal sokaktan çıkan Seyfettin G. Yönetimindeki 16 F 4920 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.