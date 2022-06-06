Mezarlıkta yakalandılar

Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde ellerindeki silahla çevreye rastgele ateş eden şahıslar, polis ekiplerini görünce kaçtı. Yaşanan kovalamaca Mahmudiye Mezarlığında son buldu.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde iki şahıs ellerindeki silahla çevreye rastgele ateş etti. İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahıslar kaçmaya başladı. Mahmudiye Mezarlığına kaçan şahıslar ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Üzerlerinde yapılan aramada söz konusu silah ele geçirilirken, Kerim D. Ve Deniz U. İsimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.