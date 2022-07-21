Mezitte feci kaza.. Yaralılar var

İnegöl'de Kanala uçtu.. Bir aile ölümden döndü

Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen kazada kontrolden hafi ticari araç yağmur suyu kanalına düştü; 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Bekir B

(48) yönetimindeki 16 BEN 65 plakalı hafi ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonucu araçtaki yolcular

Zahide B.(47), Şaziye E.(62), Alparslan P.(6), Yahya P.(18) ve Şerife P.(43) yaralandılar. Sürücü ise kazayı yaralanmadan atlattı. 5 yaralı olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.