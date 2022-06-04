Minik pazarcılar

Anasınıfı öğrencileri pazarcılık yaptı

Kurşunlu istiklal ilkokulu bünyesindeki anasınıfı öğrencileri, pazar şenliği yaptılar.

Anasınıfı öğretmeni nezaretinde çocukların girişimcilik ruhlarını ortaya çıkarmak, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Domates, patates,soğan biber, salatalık, patlıcan, kabak, karpuz, kavun, gözleme sattılar. Öğrenciler, mahalle sakinleri tarafından ilgi çekerken, ürünlerin hepsi satıldı.