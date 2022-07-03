MISIRLI PASSENT EL-KASHEF İNEGÖL’DEKİ AKRABALARINI ARIYOR

Mısır’ın Kahire kentinde yaşayan Passent El-Kashef 7 yaşındayken gördüğü büyükannesinin İnegöl’de yaşayan akrabalarını arıyor.

Daha 7 yaşındayken İnegöl’den gelen misafirleriyle tanışan Passent El-Kashef, 1989 yılında büyük annesinin ölümünden sonra bir daha kendilerinden haber alamadıkları İnegöl’deki akrabalarını aramaya başladı.

Çocukluk yıllarında gördüğü bir daha görmediği akrabalarının izini bulmaya çalışan Mısır kahire li Passent ilk önce İnegöl kent Gönüllüleri derneğinin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak akrabalarına ulaşmak için yardım isteğin de bulundu.

Kahire’deki evlerine o yıllarda gelen Cemalettin Cengiz ve eşi Acye Cengiz’in o yıllardan kalma pasaport kopyaları ve bir kaç resim haricinde elinde bir şey olmadığı bilgisini paylaşan Passent El-Kashef, elindeki evraklarda aradığı akrabaları cengiz ailesinin Tahtaköprü yada Güneykestane de yaşadığı bilgileri var. 1952 yılında Kahire’ye gelen Cemalettin Cengiz ve eşi Acye Cengiz’in 3 çocuğu olduğu ve isimlerinin de sevinç Erdinç ve Mukadder olduğunu belirtti. Aradığı akrabası Cemalettin Cengiz’in babasının 1925 doğumlu İsmail Cengiz olduğunu da belirten Kahireli Passent, “Büyükannemin ölmeden önceki arzusu akrabalarımı bulmaktı. Bu nedenle de İnegöl’de yaşayan akrabalarımı bir an önce bulmak istiyorum” dedi.