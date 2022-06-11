Mobilya İmalathanesinde korkutan yangın

Mahmudiye Mahallesi Mehtap Sokak üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Mahmudiye Mahallesi Mehtap Sokak üzerinde bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin ikinci katında bulunan CNC işleme tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İş yerini kısa sürede yoğun duman kaplarken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

Yangın ile alakalı tahkikat sürüyor.