MOBİLYACILAR ODASINDAN İHRACATA DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

İnegöl Mobilyacılar Odası, gümrük müşavirleri ve en fazla ihracat yapan 10 oda üyesinin katılımıyla kahvaltılı toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ihracatta yaşanan sıkıntılar, beklentiler ve çözüm yolları konuşuldu.

Toplantıya Mobilyacılar Odası yönetimi, gümrük müşavirleri ve personeli ile ihracatçı firmalar ve basın mensupları katıldı. Toplantının ardından İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, 2021 yılında İnegöl ihracatına destek verdikleri için gümrük müşavirlerine ve ihracat yapan üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.

2018 YILINDA YETKİ BELGESİNİ ALDIK

Özcan Ayhan yaptığı konuşmada; göreve geldikleri 2010 yılından itibaren ihracat yetki belgesi almak çalışmalara başladığını aktararak; “8,5 yıl bunun mücadelesini verdik. Sonunda 2018 yılında bu belgeyi aldık. Biz resmi odayız, bizim imzamız neden gümrük kapılarında kabul görmüyor. Biz bunu kabul etmiyorduk. Çabaladık uğraştık. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Bakanlarla görüştük, müsteşarlar, milletvekillerine gittik. CİMER’e yazdık, birliklerimize gittik. Sonunda ilk olarak bir ilçeye, bir odaya ihracat yetkisi verildi. Biz de 2018 yılından beri oda olarak onay veriyoruz” dedi.

51,3 MİLYON DOLARLIK KATKI

Her yıl ortalama 40-50 milyon dolarlık ülke ihracatına katkı sunduklarını anımsatan Ayhan, şöyle devam etti: “2019 yılında 40, 2020 yılında da pandemi etkisiyle biraz düşse de 34 milyon dolar odamız üyeleri ihracat yaptılar. 2021 yılında ise bu rakam 51,3 milyon dolara çıktı. 328 mobilyacımız bu ihracatı gerçekleştirdi. Üyelerimizi tebrik ediyorum”

2021’DE 200 ÜYE SAYIMIZ ARTTI

Bir basın mensubunun sanayide kapanan firma sayısında ciddi artış olduğuna ilişkin duyumlar aldıklarına ilişkin sorusuna da Özcan Ayhan, şu yanıtı verdi: “Firmaların kapanıp kapanmadığı için resmi rakamlara bakmalıyız. Bize her hafta 10 açılış için gelen var, kapanış için gelen bir ya da iki kişi olur. Geçen yıl 332 açılış oldu. Kapanış 136 kişi. Yaklaşık 200 kişi geçen yıl üye sayımız artmış. Mobilyacılarımız bir noktada kahramanlar. Hepsi adeta Milli Takım gibi mücadele eden aslanlar. Bu zor şartlarda ülkemize katkı sunuyorlar. İstihdama katkı veriyorlar, ihracat yapıyorlar. Onların hepsini kutluyorum”

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022, 12:34