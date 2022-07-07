MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Murat Yıldırım şehit olmuş, 3 personelimiz yaralanmıştır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Murat YILDIRIM Şehit olmuş, 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmış." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca (26) ve Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın şehit olduğunu duyurmuştu.