MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Murat Yıldırım şehit olmuş, 3 personelimiz yaralanmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Murat YILDIRIM Şehit olmuş, 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmış." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca (26) ve Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın şehit olduğunu duyurmuştu.

nevzat

nevzat

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
  1. GÜNDEM