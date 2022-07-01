Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan odun yüklü kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi.

Sanayide bir firmaya gitmek üzere seyreden N.A.(49) yönetimindeki 16 AJV 669 plakalı odun yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralanırken, dorsedeki odunlar yola saçıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.