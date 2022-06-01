Okuldan düşen çocuk ağır yaralandı

Orhaniye mahallesinde eğitim öğretim faaliyeti yapan özel bir okulda meydana gelen olayda 2. Katın penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı.

Olay Orhaniye mahallesi Nurhan sokakta bulunan bir özel okulda meydana geldi. 10 yaşındaki Beril K., pencereden aşağıya bakarken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.