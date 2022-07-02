Ölümden döndü

Süleymaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Gençler sokak üzerinde meydana geldi.

Gençler sokakta seyir halinde olan sürücü Mesut Ç.(16) yönetimindeki plakasız motosiklet, Mikail sokaktan çıkan İbrahim E. Yönetimindeki 16 UJ 891 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camına, ardından yere düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.