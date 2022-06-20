Ortaköy yolunda feci kaza

İnegöl-Ortaköy yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza İnegöl-Ortaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Ortaköy den İnegöl'e seyir Reşat Nuri G. yönetimindeki 16 NAU 34 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Önder Ç.(44) yönetimindeki plakasız motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle ön lastiği kopan motosiklet 50 metre sürüklendi. Kaza sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.