ÖZEL BİREYLER ÜNİVERSİTEDE MEZUNİYET HEYECANINI YAŞADILAR

Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurumu nezdindeki girişimleriyle hayat bulan; özel eğitim alanında ilk kez geliştirilen 23 yaş üstü özel bireylere yönelik olarak Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurs verildi. Kursu tamamlayan özel bireyler; üniversitede mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadılar.

Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, “İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğini temin ederek Türkiye'de ilk kez 23 Yaş Üstü Özel Bireylere dönük üniversitede daha önce kurs açılmasını temin etmiştik. Şimdi de +1 Üniversite projesi ile bu kurs ile özel eğitim alanında ilk kez geliştirilen bir model ve pilot çalışma ile özel bireylerimizi, kardeşlerimizi üniversite heyecanına ortak ettik” dedi.

AK Parti iktidarı boyunca engelsiz yaşamı hayatın merkezine yerleştirmek için birçok adım atıldığına dikkat çeken Gürel, “Malumunuz konunun tarafları farklı Bakanlıklarımıza bağlı birimlerdi. Bu koordinasyonu hızlı bir şekilde sağlayarak özel bireylerimizin üniversitede eğitim görmelerini, hayatımızın her alanında olduğu gibi üniversitede de yerleşke yaşamının içinde yer almalarını sağlayacak güzel bir çalışmaya tüm kurumlarımızla birlikte imza attık” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi mezuniyet töreninde özel bireylerin de cübbelerini giydiğini keplerini attığını ifade eden Gürel; “Başta ilgili Bakanlıklarımız olmak üzere Bursa Uludağ Üniversitemize, +1 öğrencilerimizin törenine ev sahipliği yapan İnegöl İşletme Fakültemize, bu eğitimi almalarında emeği geçen İnegöl Meslek Yüksekokulu’na, +1Üniversite Projesi'nde desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne özel bireylerimiz ile her anlarını paylaşan üniversite öğrencilerimize, bu projeye maddi manevi destek olan hayırseverlere ve tüm taraflara çok teşekkür ediyorum. Bu projenin devamını önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi ümit ediyorum” dedi.