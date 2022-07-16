Park halindeki araçlara çarparak durabildi

Yeşilçayır Caddesi üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yeşilçayır Caddesi üzerinde meydana geldi. Adliye istikametinden gelip Boşnak Cami istikametinde seyir halinde olan Özgür Y. İdaresindeki 16 ANL 615 plakalı otomobil bir anda kontrolden çıkarak önce park halindeki 16 KPM 20 plakalı kamyonete daha sonra park halindeki 43 ACG 46 araca çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar sayesinde araçtan inen sürücü Özgür Y. Ve yanındaki Merve C. Hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından 112 acil servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kaza ile alakalı tahkikat başlatıldı.