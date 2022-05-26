REÇETE YAZDIRMADAN İLAÇ ALMA DEVRİ BİTİYOR!

SGK, “Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini” uygulamasının 31 Mayıs 2022 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Kronik hastalar, 1 Haziran tarihinden itibaren reçete ile ilaç alabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruya göre, “Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini” uygulaması 31 Mayıs 2022 tarihinde sona eriyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Covid-19 pandemisinin başından beri süregelen kronik hastalıklarda devam reçetesiz uygulaması 31 Mayıs 2022 Salı günü itibari ile sona erecektir. Bundan sonraki süreçte hastaların devamlı olarak kullandığı kronik hastalık ilaçlarını aile hekimlerinden ya da ilgili uzman hekimlerden reçete ettirip eczanelerden temin etmeleri gerekecektir.”

PEKİ YA İLAÇ RAPORLARI?

“Bir kısım kronik hastalık ilaçlarının raporları 28.02.2022 tarihinde bitmişti. Bunlar haricindeki ilaçların raporları ise 31.12.2022 tarihinde bitirilecektir. Hastaların randevu alma konusunda sıkıntı yaşamamaları adına mümkün olduğunca yılsonuna bırakılmadan ilgili uzman hekimlere muayene olması tavsiye edilmektedir. İşlemlerle ilgili herhangi bir sorunuz olur ise en yakın sağlık danışmanınız olan eczacılarımıza danışabilirsiniz.”