İnegöl'de sağanak yağış ağaçları yıktı

İnegöl'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sokaklar sele dönerken, bazı yerlerde ise ağaçlar devrildi.

İnegöl ilçesinde başlayan ve yarım saat süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yeniceköy mahallesinde bazı sokaklarda sel meydana geldi. Cerrah Mahallesinde ise sağanak yağış nedeniyle ağaç yola devrildi. Vatandaşlar, yağışın ardından baltalar ve testerelerle ağacı parçalara ayırarak yolu trafiğe açtılar.