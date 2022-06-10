SATIŞTAN KAR DEĞİL, ZARAR EDİLDİ

DSP PM Üyesi ve İnegöl İlçe Başkanı Halil Büyükışıklar, İnegöl Belediyesi tarafından yapılan 12 arsa satışından zarar edildiğini belirtti.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Başkan Halil Büyükışıklar, şu ifadeleri kullandı;

“Dün İnegöl Belediyesi tarafından basınımıza servis edilen ihale sonuçlarına göre Bursa Büyükşehir Belediyesinden 15 milyon TL alacağımıza karşılık Nilüfer Başköy’de aldığımız 6 adet arsanın(tarla) 50 milyon TL’ye satıldığı ile ilgili açıklama yapıldı. Bu açıklama sanki büyük kar elde edilmiş gibi gösterilse de gerçekler aksini söylüyor. 2019 yılında Bursa’dan tahsil edilmesi gereken 15 milyon TL 2022 Haziran ayında emlakçılık usulü ile tahsil edilmiştir. 2019’da 15 milyon ile yapılabilecek yatırımlar ile 2022’de yapılacak yatırımların maliyet analizine girmiyorum bile ama gelin emlak değeri olarak inceleyelim. Zingat ve Endeksa gibi ileri gelen emlak analiz şirketlerinin verilerine baktığımızda Nilüfer’de 2019 emlak trendi endeksi 2.050 TL ikine 2022 yılında bu endeks 7.993 TL yükselmiş. 15 milyon TL’nin bugün ki emlak trend karşılığı 58 milyon 485 bin TL’ye gelmiş oluyor. Emlak trend analizine göre İnegöl Belediyesi 8,5 milyon TL kamu zararına uğramıştır. Hizmet alımları veya diğer konularda detaylı bir analiz yapsak bu zararın çok daha fazla olduğunu net bir şekilde göreceğiz. Kamu nezdinde zarar edilmesine karşılık servis edilen haberde sanki büyük paralar kazanılmış havası yaratılarak algı yönetimi yapılmaktadır. Bizim bu durumu halkımıza bildirmek ve bilgilendirmek asli görevimizdir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla”

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022, 12:09