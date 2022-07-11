Şebboy Caddesinde Görünmez Kaza

Şebboy Caddesi üzerinde motosiklet ile yayanın karıştığı kaza da 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Şebboy Caddesi üzerinde seyir halinde Hasan B. (24) yönetimindeki 34 EIS 018 plakalı motosiklet cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan Emine A.'ya (49) çarptı. Kaza sonucu yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.