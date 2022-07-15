Sedat Kızılcıklı dan çıkan haberlere yalanlama

Bursa'da Deva Partisi İl Başkanlığında görev değişimi ve il başkanlığı göreviyle alakalı yapılan haberlere yalanlama geldi.

Bursa’da Deva Partisi İl Başkanlığında Serkan Özgöz'ün görevden alınacağı, yerine ise Sedat Kızılcıklı'nın getirileceği yönünde çıkan haberlere yalanlama geldi.

Gazetemize açıklama yapan Deva Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı, "Çıkan haberleri okudum. Keşke bana sorulsaydı. İl başkanlığında herhangi bir görevden almak yok. Benim ismim de il başkanlığı görevinde düşünülmedi. Genel merkezin böyle tasarrufu yoktur" dedi.