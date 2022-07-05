Şeker zannedip yuttu
Kurşunlu mahallesinde meydana gelen olayda yerde bulduğu ağrı kesici hapı yutan 1 yaşındaki bebek, hastanede tedavi altına alındı.
Olay Kurşunlu mahallesinde meydana geldi. 1 yaşındaki Bahar S., yerde bulduğu hapı şeker zannedip yuttu. O sırada durumu gören babası, 112’ye haber verdi. Fenalaşan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şeker zannedip yuttu
Şeker zannedip yuttu
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