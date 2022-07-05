Şeker zannedip yuttu

Kurşunlu mahallesinde meydana gelen olayda yerde bulduğu ağrı kesici hapı yutan 1 yaşındaki bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Olay Kurşunlu mahallesinde meydana geldi. 1 yaşındaki Bahar S., yerde bulduğu hapı şeker zannedip yuttu. O sırada durumu gören babası, 112’ye haber verdi. Fenalaşan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.