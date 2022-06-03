Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Kemalpaşa Mahallesinde meydana gelen kazada Servis minibüsü ile çarpışan otomobil aydınlatma direğine ve park halindeki otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak üzerinde meydana geldi. Özsaraç üzerinde seyir halinde olan sürücü Tevhide D.(38) yönetimindeki 16 Y 9372 plakalı otomobil, Cangül sokaktan çıkan sürücü Rasim S.(40) yönetimindeki 16 S 6172 Servis minbüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle heyecanlanan sürücü gaza bastı. Hızlanan araç yol kenarındaki aydınlatma direğine ve park halindeki 34 SP 8478 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı Serap K.(54) yaralandı. Araçta mahsur kalan 2 yaralıyı, çevredeki vatandaşlar kurtardı. 2 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.