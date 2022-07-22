Seyir halinde alev aldı

Ertuğrulgazi caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil alev aldı.

Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi caddesi üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Ö. yönetiminde ki 16 ASU 575 plakalı otomobilin ön kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Dumanı fark eden sürücü aracı kenara çekerek durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.