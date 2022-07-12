Seyir Halindeki TIR Cayır Cayır Yandı

Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana gelen olayda seyir halinde olan TIR, cayır cayır yandı.

Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesinin Ümitalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Halim Özgür yönetimindeki 22 AAP 818 plakalı TIR'ın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü durumu görerek aracı yol kenarına park edip, Polis ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.