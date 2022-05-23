Silahlı saldırı.. 1 yaralı

Silahlı saldırı.. 1 yaralı

Kozluca yolunda silahlı saldırı
Alanyurt kozlu yolu üzerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Olay Alanyurt Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Ali K., henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsın açtığı ateş sonucu yaralandı. Bacaklarına isabet eden mermiler sonucu yaralanan şahıs, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis şüpheli veya şüphelileri arıyor. 

Yavuz

Yavuz

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