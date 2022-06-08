Siloda yangın

Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sabah 08.00 sıralarında Organize sanayi bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu siloda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.