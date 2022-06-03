STARWOOD eğitimde tarih yazdı

İnegöl Belediyesi, İnegöl Kaymakamlığı ve Birlikte Dağıtım A.Ş. iş birliğiyle başlatılan proje tüm hızıyla sürüyor. İnegöl’de 51 ilkokulda 644 derslik için “Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de” kitap setinin bulunduğu özel Kitap Ağacı kuruluyor. Proje kapsamında okullara İnegöllü İşadamları destek veriyor. Huzur mahallesi ilkokulunun kitap ağacını İnegöl'ün önemli firmalarından STARWOOD, üstlendi. Proje kapsamında Huzur ilkokulunda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Vekili Rıdvan Kocaağa, STARWOOD Yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, bazı okul müdürleri ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Işık, tarih yazan çocuklar projesinin çok önemli olduğunu belirterek, destek veren STARWOOD'a teşekkür etti.

STARWOOD Yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız ise, "Geleceğimizin teminatı çocuklar. Çocuklarımızın eğitimi çok önemli. Bizim bu eğitim serüvenine katkımız olduysa ne mutlu bize. Biz destek vermeye çok önceden başladık, Mesleki eğitimle. Şimdi ilk okul ile devam ediyoruz. İnegöl’ün iş insanları bu tür projelere sahip çıkıyor. Bir çok gerçekleşmemiş, hayal olan projeleri birlikte gerçekleştiriyoruz. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize bu projeyi getiren STARWOOD akademi Müdürü Ayşe hanıma teşekkür ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da, "Bu projenin hayat bulması bizi mutlu etti. STARWOOD'un devasa büyük projesi var; Hacı Sevim Yıldız Mesleki kampüsü. Kampus bu gün İnegöl'de kalifiye eleman ihtiyacını karşılıyor. Önceki yıllarda da Hacer Salih Yıldız ve İstaş-Kentaş okullarını ilçemize kazandırdılar. Şimdide tarih yazan çocuklar projesine destek verdiler. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise, "Projenin hayat bulmasının mutluluğunu yaşıyorum. Biz büyük bir millet, güçlü bir devletiz. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle donanmış, geçmişini, atasını varacağı noktayı bilen bir nesil yetiştirmek adına bu projeyi önemsiyoruz. Projeye destek veren hayırseverlerimizin destekleriyle bu noktaya geldik. Huzur mahallemizdeki projemize destek veren STARWOOD'a ve projelere destek veren tüm İşadamlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından 100 tarihi karakteri canlandıran çocuklar, tarihi karakterleri tanıttılar. Okulun anasınıfı ve ilkokul öğrencileri, çeşitli gösteriler yaptılar.