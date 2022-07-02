T2’de yolculu seferler başladı



- Bursa’nın raylı sistem ağını 56,5 kilometreye çıkaran Kent Meydanı – Terminal Tramvay Hattı’nda yolculu seferler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle başladı.



BURSA – Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda’ yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla kente kazandırdığı ‘Kent Meydanı-Terminal tramvay hattı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Toplam 9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip T2 hattı, bir hafta boyunca Bursalıları ücretsiz taşıyacak.



Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistemi kentin kuzeyiyle buluşturduğu ‘Kent Meydanı-Terminal tramvay hattı, düzenlenen törenle hizmete girdi. Test sürüşlerinin Mayıs ayı sonunda başladığı, 9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip T2 hattı, T1 hattı ile entegre edilip Heykel–Terminal arası raylarla birbirine bağlanmıştı. İstasyon isimleri Kent Meydanı, Genç Osman, Beşyol, Fatih-Altınova, Bölge Adliye-Müftülük, Otokop-Orman Bölge, BUTTİM, Panayır, Yeniceabat, Meslek Yüksek Okulu ve Terminal olarak belirlenen hatla beraber, Heykel’den tramvaya binecek Bursalılar kesintisiz şekilde Terminal’e ulaşma imkanına kavuştu. 47 kilometre olan Bursa’daki raylı sistem hattı böylelikle 56,5 kilometreye çıktı.



Binali Yıldırım vatman oldu

T2 hattının hizmete açılması için düzenlenen törene katılmak için Bursa’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Binali Yıldırım, Otokop-Orman Bölge istasyonundan bindiği tramvayda vatman koltuğuna geçti. Kent Meydanı’na kadar tramvayı süren Binali Yıldırım’ın yanı sıra burada düzenlenen törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, Bursa Milletvekilleri ve çok sayıda Bursalı katıldı.



“Şehrimize ve Bursalılara hayırlı olsun”

Mehter Takımı'nın konseriyle başlayan törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya hizmet etmenin, verdikleri sözleri yerine getirmenin ve şehre eserler kazandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Raylı sistemi şehrin kuzeyiyle buluşturan T2 Tramvay Hattı’nı hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, Kent Meydanı- Terminal arasında hizmet verecek olan hattın toplam uzunluğunun 9 bin 445 metre ve 11 istasyona sahip olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Raylı sistemimiz 46 buçuk kilometreden 56 kilometreye çıkmış oldu. Devam eden Emek-Şehir Hastanesi ve akabinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelerine mazhar olacak yeni hatla beraber 70 kilometreyi bulmuş olacak. T2 hattının T1 hattıyla entegrasyonu sayesinde de şehir merkezi ile Terminali raylarla birbirine bağlamış oluyoruz. Adliye, müftülük, emniyet ve belediyenin şantiye binaları, GUHEM, TÜYAP Fuar Merkezi, Bilim Teknoloji Merkezi, BUTTİM ve çeşitli alışveriş merkezlerinin güzergâh üstünde olduğunu bilmeliyiz” dedi.

Hat boyunca 11 adet istasyon, 3 adet demiryolu köprüsü, 2 adet karayolu köprüsü, 6 adet trafo, 1 adet aç kapa tünel için trafo ünitesi, 1 adet depo sahası ile depo sahası düzenlemesi kapsamında depo alanı hizmet binası, depo bağlantı hattı ve bekleme hatları bulunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, 25 adet yürüyen merdiven ve 16 adet asansör montajlarının yapıldığını söyledi. Mayıs ayında söz verdikleri gibi test sürüşlerini başlattıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Temmuz ayında seferleri başlatacağız demiştik. Çok şükür verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Bursa’ya bekliyorduk. Birçok yatırımlar açılacaktı. İnşallah en kısa zamanda kendilerini şehrimizde ağırlayacağız. Ancak Türkiye’de ulaşım deyince akla ilk gelen isim olan eski Ulaştırma Bakanımız ve eski Başbakanımız Binali Yıldırım’ı ağırlamanın ve onunla başlangıcı yapmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Bursa’da günlük 1 milyon civarında biniş olan BURULAŞ şirketimiz var. Bu rakamları arttıracak olan T2 hattının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şehrimize ve Bursalılara hayırlı olsun” diye konuştu.



Bir hafta ücretsiz

AK Parti Genel Başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım, ulaşımda yeni imkanlar sağlayacak ve insanların hayatlarını kolaylaştıracak olan şehir merkezi ile Terminal arasındaki tramvay hattının hayırlı olmasını diledi. Açılış önceki test ederek denediklerini söyleyen Binali Yıldırım, konforlu ulaşımın Bursa’ya kazandırıldığını ifade etti. Bursa’da raylı sistemde yeni hatla beraber 55 kilometrenin geçildiğini belirtti. Devam eden projelerle birlikte 65 kilometreye ulaşılacağını anlatan Binali Yıldırım, “Başlangıçta yeni hat 30 bin Bursalıya her gün hizmet edecek. Bu sayı günden güne artarak 50 bini bulacak. Bursa’da raylı sistemi kullanan hemşerilerimizin sayısı 350 bine ulaşmış olacak. 350 bin kişi sadece yollarda özel araçlarla ve otobüslerle gitmeye kalksa trafikle ilgili sıkıntıları olan şehrin trafiği içinden çıkılmaz bir hale gelir. Bir yandan yeni raylı sistemleri hayata geçirirken diğer yandan demir yollarımızı ayağa kaldırdık. Son 20 sene içerisinde ‘demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan’ dizelerini gerçeğe dönüştürdük” dedi.

Bursa’nın son yıllarda cazibe merkezi olma özelliğini daha da arttırdığını ifade eden Yıldırım, Bursa’nın doğuya, batıya, güneye ve kuzeye bölünmüş yollarla bağlandığını hatırlatarak raylı sistemleri bundan sonra yapmaya devam edeceklerini anlattı. T2 hattında kullanılan tramvay dahil her malzemenin yerli ve milli olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bursa üreten, ihracat yapan, vatandaşa aş ve iş sağlayan, devlete yüksek vergi veren, tarihe ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Bu yüzden Türk Dünyası Devletleri Teşkilatı olarak Bursa’yı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan ettik. Önümüzdeki aylarda İznik’te Dünya Göçebe Oyunları’na ev sahipliği yapacağız. 1 milyar TL’nin üzerinde bir maliyetle Bursa’ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, projenin başlangıcında yer alan önceki dönem belediye başkanı Recep Altepe’ye ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu arada adettir. Açılışta bir müjde verilir. Bursalılar bu hatta bir hafta boyunca ücretsiz yolculuk yapacak. Allah, sağlık, huzur ve emniyetle seyahat etmeyi nasip etsin. Hayırlı olsun” diye konuştu.



Bursa Milletvekili Efkan Ala, seçim döneminden bu yana üzerinde durdukları birinci, ikinci ve üçüncü konunun ulaşım olduğunu hatırlattı. Bursa’da ulaşım problemini çözmek için çalıştıklarını anlatan Efkan Ala, açılışı yapılan T2 hattının, raylı sistemlerin, otobanların ve yapımı süren hızlı trenin Bursalılara hayırlı olmasını diledi.

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, önemli bir hatta önemli bir yatırımın açılışına vesile olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Gerek merkezi idarenin gerekse yerel yönetimlerin Bursa’ya yatırımlarının devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, Bursa’nın son 20 yılda aldığı yatırım tutarının 60 milyar lirayı aştığını ifade etti. Çavuşoğlu, bundan sonra süreçte Bursa’ya daha önemli katkılar sunmaya çalışacaklarını dile getirdi.



Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, Bursa büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesiyle T2 Hattı, seferlerine başladı.