Takla attı

Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak takla attı, sürücü şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana geldi. İnegöl den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Sürücü İbrahim A. Yönetimindeki 16 FP 058 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yolun dışına devrildi. Kaza sonucu olay yerine 112, İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.