Ticari Taksiden antika silah çıktı
Adnan Menderes Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, ticari takside antika tabanca ele geçirdiler. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde uygulama yaptılar. Uygulamada durdurulan araçlar tek tek arandı. Durdurulan ticari taksinin içinde eski tarihe ait antika tabanca ele geçirildi. Sürücü S.A. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Ticari takside antika silah ele geçirildi
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