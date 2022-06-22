TMO İNEGÖL’DE ALIM YAPACAK

Geçtiğimiz yıllara kadar Yenişehir ilçesinde kurulan TMO hububat alım noktası bu sene İnegöl de kurulacak. Kulaca mahallesi Salça üretim tesislerinde kurulacak merkezde İnegöllü çiftçiler, ürünlerini İnegöl'de satışa sunacak.

Makamında açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bildiğiniz gibi bundan 20 gün önce TMO buğday fiyatlarını açıklamıştı. 6,5 + 1 TL’de destekleme ile 7,5 TL olarak alım yapacak. Bu sene TMO’nun alımlarında buğday ayırmayacak. Yemlik buğdayları da alacak. Yani daha önceden kaliteye göre alım yapıyordu. Bu sene çiftçimiz ne ürettiyse hepsinin alımını yapacak. Tabi İnegöl olarak şöyle bir sorunumuz var. Daha önceden biz Yenişehir ile İnegöl’ün ortasında bir yerde alım yaptırıyorduk. Fakat oradaki kantarların TMO’nun kriterlerine uymadığından dolayı orada bu işi göremiyoruz. Dolayısıyla Yenişehir kendi bölgesinde alım yaparken, bizde burada alım yapmamız gerekiyor. Esasında baktığınızda tam ortalama bir yerde, yağlı tohumlar veyahut Sungurpaşa, Kozluca gibi yerlerde bizim buğday alımı yaptığımız bizim için en doğrusu olacak. Ancak TMO’nun kriterlerine uygun 60-80 ton civarından kantar gerekiyor ama bulamıyoruz. Yine kantarın olduğu yerde buğdayın analizini yaptıkları, kaliteyi ölçtükleri aletleri var. Onları koyup çalıştıracağımız bir yer bulamıyoruz. Onları buluyoruz ama bu sefer buğdayı stoklayacağımız yeri bulamıyoruz. O yüzden yaklaşık 10 gündür gece-gündüz kantarın olduğu gitmediğimiz köy, mahalle kalmadı. Artık neredeyse ümidimizi kestiğimiz bir sırada bu sefer de Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur’un yanına gittik. Sağ olsun buradan tüm çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Hem kantarını hem de yeni yapmış olduğu 1000 metrekarelik kapalı alanı bize tahsis etti. Allah nasip ederse alımlar başladığı andan itibaren belki Boğazköy, Sungurpaşa, Şehitler gibi buğday üreticilerimize uzak bir yer olmasına rağmen, ancak burada bulduk. TMO yetkilileri Bursa bölgesindeki en güzel yer olarak burası dediler. Ben tekrar Ahmet başkanımıza teşekkür ediyorum. TMO’yu bugün İnegöl’e getirmezsek, çiftçimiz özel sektörün eline kalır. Zaten bizim buğdayımızı genelde beğenmiyoruz derler. Dolayısıyla çiftçimiz mağdur olur." dedi.

KİRAZ ZARAR GÖRDÜ

Sağanak yağış nedeniyle yaşanan zarardan bahseden Çelik," Önümüzdeki Salı gününe kadar yağışlı görünüyor. Henüz bizde tehlike geçmiş sayılmaz. Ama bugüne kadar özellikle bizim korkumuz yağmuru isterken, yağmurla birlikte dolu tehlikesi var. Şuana kadar doluyla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Salı’ya kadar da tehlike devam ediyor. Şuana kadar zarar gören tek ürün olarak kiraz olabilir. Onun haricinde tüm ürünlere faydası var. Ama yağmur sürekli devam ederse buğdayda sıkıntı yapıyor. İnşallah o durum yaşanmadan yağmurda kesilir. Ama yağmurun mısır, yağlık ayçekirdeği gibi ürünlere çok faydası oldu. Ayrıca sulama maliyetleri düşmesi açısından yağmur bizim için çok güzel." dedi.