Topu yola fırlayınca..

Topu yola fırlayınca..

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada motosiklet, yola çıkan çocuğa çarptı; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. 
Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. 
Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü İbrahim E.(34) yönetimindeki 16 AOL 670 plakalı motosiklet, fırlayan topunu almak için yola koşan 6 yaşındaki Özlem D.'ye çarpıp, devrildi. Kaza sonucu sürücü ile çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Yavuz

Yavuz

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