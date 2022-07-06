Topu yola fırlayınca..

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada motosiklet, yola çıkan çocuğa çarptı; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağında meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü İbrahim E.(34) yönetimindeki 16 AOL 670 plakalı motosiklet, fırlayan topunu almak için yola koşan 6 yaşındaki Özlem D.'ye çarpıp, devrildi. Kaza sonucu sürücü ile çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.