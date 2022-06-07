Torna vidayla yaraladı

Mesudiye Mahallesinde meydana gelen olayda alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada bir kişi torna vidayla yaralandı.

Olay Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. F.Ö. İle F. Y. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. F.Ö. Elindeki torna vidayla F.Y.'yi başından yaraladı. Kavga polis ekiplerince sonlandırıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.