TÜM İNEGÖLLÜLER KETEM’DEN FAYDALANMALI

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği (İKGD) 'Erken Evre Kanser Tanısı' hizmetleri nedeniyle İnegöl’de hizmet veren İnsan Sağlığı Merkezi KETEM'İ ziyaret etti.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Ramiz Yiğit ile dernek yöneticileri eski huzurevinin olduğu yerde hizmet veren İnsan Sağlığı Merkezi KETEM'i ziyaret ederek, merkez yetkilisi Dr. Sema İdil'den merkezin çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

İKGD yetkililerine bilgi veren KETEM yetkilileri, “İnegöl’de yaşayan herhangi bir sosyal güvence aramaksızın kadın ve erkek tüm vatandaşlarımıza merkezimizde erken evre kanser tanısı yapılmaktadır. Yapılan bu hizmetimiz tamamen ücretsiz olup, bize müracaat edecek vatandaşlarımız TC kimlik numaralarını vererek, bu hizmetlerimizden yararlanmış olacaklardır.”

Ayrıca diyabet, obezite ve ruh sağlığı konularında da hizmet vermekte olduğunu belirten KETEM yetkilileri, “Hedefimiz İnegöl’de yaşayan her kişinin sağlığı için bu taramaların bir an önce hızla yapılmasıdır” denildi.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Ramiz Yiğit ise, “Herhangi bir sosyal güvence aranmaksızın kadın ve erkek tüm vatandaşlarımızın ücretsiz olarak KETEM'de erken evre kanser tanısı yapılması iyi bir hizmettir. Bizler İnegöl Kent Gönüllüleri olarak, bunun İnegöl’de duyurulması ve yaygınlaştırılması için bizlerde gayret göstereceğiz. Özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren fabrikalarımızda çalışan işçilerimize, çalıştıkları iş yerlerinde Ortak Sağlık Birimleri ve iş yeri hekimleri ile birlikte bu konuda ortak seminerlerin verilebilmesi ve taramaların yapılabilmesi için İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasıyla işbirliği yapılarak destek vermeye hazırız” denildi.

Ayrıca İnegöl'den Bursa'ya gitmekte olan kanser hastalarının sayısının tespiti konusunda KETEM’den destek isteyen İKGD yetkilileri, hastaların sayısının tespit edilmesi halinde de Bursa'ya tedaviye gidip gelebilmeleri için hastalara servis desteği sağlanması konusunda çalışmalar yapılacağını belirttiler.