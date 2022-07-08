TÜM İNEGÖLLÜLER KETEM’DEN FAYDALANMALI

TÜM İNEGÖLLÜLER KETEM’DEN FAYDALANMALI

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği  (İKGD) 'Erken Evre Kanser Tanısı' hizmetleri nedeniyle İnegöl’de hizmet veren İnsan Sağlığı Merkezi KETEM'İ ziyaret etti.

İnegöl Kent Gönüllüleri  Derneği Başkanı Ramiz Yiğit ile dernek  yöneticileri eski huzurevinin olduğu yerde hizmet veren İnsan Sağlığı Merkezi KETEM'i ziyaret ederek, merkez yetkilisi  Dr. Sema İdil'den merkezin çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

İKGD yetkililerine bilgi veren KETEM yetkilileri, “İnegöl’de yaşayan herhangi bir sosyal güvence aramaksızın kadın ve erkek tüm vatandaşlarımıza merkezimizde erken evre kanser tanısı yapılmaktadır. Yapılan bu hizmetimiz tamamen ücretsiz olup, bize müracaat edecek vatandaşlarımız  TC kimlik numaralarını vererek, bu hizmetlerimizden yararlanmış olacaklardır.”

Ayrıca diyabet, obezite ve ruh sağlığı konularında da hizmet vermekte olduğunu belirten KETEM yetkilileri, “Hedefimiz İnegöl’de yaşayan her kişinin sağlığı  için bu taramaların bir an önce  hızla yapılmasıdır” denildi.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı  Ramiz Yiğit ise, “Herhangi bir sosyal güvence aranmaksızın kadın ve erkek tüm  vatandaşlarımızın ücretsiz olarak KETEM'de erken evre kanser tanısı yapılması iyi bir hizmettir. Bizler İnegöl Kent Gönüllüleri olarak, bunun İnegöl’de duyurulması ve yaygınlaştırılması için bizlerde gayret göstereceğiz. Özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren fabrikalarımızda çalışan işçilerimize, çalıştıkları iş yerlerinde  Ortak Sağlık Birimleri ve iş yeri hekimleri ile birlikte  bu konuda ortak seminerlerin verilebilmesi ve taramaların yapılabilmesi  için İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasıyla işbirliği yapılarak  destek vermeye  hazırız” denildi.

Ayrıca İnegöl'den Bursa'ya gitmekte olan kanser hastalarının sayısının tespiti konusunda KETEM’den destek isteyen İKGD yetkilileri, hastaların sayısının tespit edilmesi halinde de Bursa'ya tedaviye gidip gelebilmeleri için hastalara servis desteği sağlanması konusunda çalışmalar yapılacağını belirttiler.

nevzat

nevzat

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