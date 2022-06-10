Üzerine kahve dökülen çocuk yandı

Süleymaniye Mahallesi Gaziler sokak üzerinde ikamet eden Suriye uyruklu ailenin 1 yaşındaki çocukları üzerine dökülen kahve yüzünden yandı. Vücudunda 1. Derece yanık oluşan küçük çocuk tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Gaziler sokak üzerinde ikamet eden Suriye uyruklu ailenin 1 yaşındaki çocukları Muhammed Adem K. mutfakta oyun oynadığı sırada bir anda üzerine ocakta bulunan kahve cezvesi döküldü. Göğüs bölgesinde yanıklar oluşan küçük çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022, 21:06