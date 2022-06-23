VALİLİKTEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ KARARI

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, mevsimlik tarım işçilerinin yerleştikleri bölgelerde eğitim, sağlık, spor alanları gibi "sosyal donatı" alanlarının oluşturulması konularının görüşülmesi ve ilgili kurumlar tarafından alınacak tedbirler ile yapılacak idari uygulamaların titizlikle yerine getirilmesi konusunda alınan kararları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimize Nisan ayı itibari ile göç eden tarım işçisi nüfusunun yoğun olarak kaldığı temel ihtiyaçlarını karşıladığı yerler ve bu yerlerin altyapı standartlarının 2017/6 sayılı "Mevsimlik Tarım İşçileri Başbakanlık Genelgesi" ne göre uygun hale getirilmesi, eğitim ve sosyal faaliyetleri ile işçilerin temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortak kullanım alanları olan, iklim şartlarına uyumlu, emniyetli, ekonomik, estetik ve fonksiyonel, prefabrike, betonarme ya da çelik iskeletli, yeterli büyüklükte bir yapı ile elektrik, kanalizasyon alt bulunan geçici yerleşim alanları oluşturulması, bu yerlerin her türlü haşereye karşı ilaçlanması ile atıkların uzaklaştırılması, güvenli içme ve kullanma suyu sağlanması ve mevsimlik tarım işçilerinin bölgede barındıkları süre boyunca konforlarını sağlayabilecek tüm önlemlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilçe kaymakamlıkları ve belediyeler tarafından alınması, mevsimlik tarım işçilerinin yerleştikleri bölgelerde eğitim, sağlık, spor alanları gibi "sosyal donatı" alanlarının oluşturulması konularının görüşülmesi ve ilgili kurumlar tarafından alınacak tedbirler ile yapılacak idari uygulamaların titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda;

1- Yerleşim alanlarının Kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak komisyonun mezkûr genelgenin ilgili maddelerine göre yerinde incelemeyle belirlemesine,

2- Seçilen alanlara ilgili kurumlar tarafından altyapı hizmetlerinin getirilmesinin sağlanmasına

3- Belirlenen alanlar dışında kalan yerlerde mevsimlik tarım işçilerinin barınmasına izin verilmemesine,

4- Belirlenen alanlar dışında yerleşime rastlanıldığında bu yerlerin kolluk kuvvetleri marifetiyle tahliye edilmesine ve işçilerin izinli barınma yerlerine yönlendirilmesine, izinli barınma yerlerinde yer olmadığı takdirde bulaşıcı hastalık riski ile karşı karşıya kalınmaması için ilgili kurumlar tarafından altyapı hizmetlerinin belirlenen alanlar dışındaki bu yerlere getirilmesinin sağlanmasına,

5- Dere yatağı ya da dere taşkın sahası olan yerlerde yerleşime kesinlikle izin verilmemesine,

6- Altyapı hizmeti olarak alanlara sağlıklı içme kullanma suyunun, elektrik altyapısının, atıkların uzaklaştırılması hizmetinin götürülmesinin sağlanmasına,

7- İlçe Sağlık Müdürlüklerince tespit edilen mevsimlik tarım işçilerinin yerleşim yerlerinin Bursa Büyükşehir Belediyesine bildirilmesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu alanlarda vektör mücadele hizmetinin rutin olarak sağlanmasına,

8- Atıkların depolanması için yerel belediye tarafından her çadır kent alanına 25 kişiye bir adet olmak üzere çöp konteyneri konulmasına,

9- Sahra tipi kanalizasyon altyapılarının yerel belediyelerce kontrol edilmesine,

10- Evsel atıkların günaşırı ilçe belediye ekiplerince toplanmasının sağlanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."